Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:43, 24 сентября 2024Экономика

Подорожали два продукта питания

Экономист Абрамов: за неделю Индекс Мишек вырос на 1,7 процента

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Появились признаки того, что в России заканчивается сезонное снижение цен на овощи. Помимо прочего, подорожали два продукта питания, заявил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. Его цитирует «Газета.Ru».

По его словам, с 14 по 21 сентября Индекс Мишек, который учитывает стоимость таких товаров, как конфеты мармеладные мишки Fruit-tella, «Мишка косолапый», апельсиновый сок J-7, самый дешевый батон белого хлеба, морковь, бананы, сельдь «Матиас», молоко «Домик в деревне» и другие, вырос на 1,7 процента.

Цены за указанный период не падали. Зато на 19,1 процента подорожала морковь. Стоимость самого дешевого батона белого хлеба выросла на пять процентов. Как подчеркнул экономист, ситуация с морковью говорит о том, что сезонное снижение цен на овощи нового урожая подходит к концу.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли сообщила о снижении в августе на десять процентов минимальной цены борщевого набора. Она опустилась до 39,75 рубля. Борщевой набор со свининой и курицей упал в цене на пять и четыре процента соответственно. А для набора с говядиной снижение стоимости оценивается в три процента.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      «Хезболла» заявила об ударе по аэропорту и авиабазе Израиля. Группировка назвала это защитой Ливана

      Кристина Орбакайте начала избавляться от недвижимости в России

      Последний волк-людоед собрал новую стаю

      В России предложили создать рейтинг генералов

      Россиянам разрешат расплачиваться лицом в общепите

      ФСБ задержала мужчину за передачу СБУ данных о российских военных

      Стало известно о возможном переезде председателя ДНР Жоги на Урал

      Прокуратура раскрыла основную версию отравления семьи в Красноярском крае

      ВС России с помощью мин подорвали американский автомобиль с противоминной броней

      Бессонница лишила женщину работы и друзей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше