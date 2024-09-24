Экономист Абрамов: за неделю Индекс Мишек вырос на 1,7 процента

Появились признаки того, что в России заканчивается сезонное снижение цен на овощи. Помимо прочего, подорожали два продукта питания, заявил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. Его цитирует «Газета.Ru».

По его словам, с 14 по 21 сентября Индекс Мишек, который учитывает стоимость таких товаров, как конфеты мармеладные мишки Fruit-tella, «Мишка косолапый», апельсиновый сок J-7, самый дешевый батон белого хлеба, морковь, бананы, сельдь «Матиас», молоко «Домик в деревне» и другие, вырос на 1,7 процента.

Цены за указанный период не падали. Зато на 19,1 процента подорожала морковь. Стоимость самого дешевого батона белого хлеба выросла на пять процентов. Как подчеркнул экономист, ситуация с морковью говорит о том, что сезонное снижение цен на овощи нового урожая подходит к концу.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли сообщила о снижении в августе на десять процентов минимальной цены борщевого набора. Она опустилась до 39,75 рубля. Борщевой набор со свининой и курицей упал в цене на пять и четыре процента соответственно. А для набора с говядиной снижение стоимости оценивается в три процента.