В России подешевели ингредиенты популярного супа

АКОРТ: минимальная цена борщевого набора опустилась на 10 процентов

В России минимальная цена борщевого набора в августе снизилась на десять процентов, до 39,75 рубля. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Отмечается, что борщевой набор со свининой и курицей подешевел на пять и четыре процента соответственно. Для набора с говядиной снижение цены составило три процента.

Морковь в последний месяц лета стала стоить на 19,05 процента меньше, свекла — на 14,15 процента, белокочанная капуста — на 10,7 процента, картофель — на 5,9 процента, лук — на 5,7 процента, яблоки — на 7,5 процента, сахар-песок — на 3,4 процента, вермишель — на 0,8 процента, гречка — на 0,5 процента.

При этом средняя наценка торговых сетей на социально-значимые товары «первой цены» в августе составила пять процентов.

Ранее Минпромторг РФ заявил, что не наблюдает предпосылок для подорожания продуктов питания в ближайшее время. Более того, некоторые товары могут подешеветь в силу сезонного фактора.

Позже это же ведомство назвало нормальной ситуацию с ценами по большинству социально значимых товаров в России. Подорожавший в июле «борщевой набор» начал дешеветь уже в начале августа.