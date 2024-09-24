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18:41, 24 сентября 2024Ценности

Популярная певица упала на подиуме во время дефиле на Неделе моды

Певица Белинда Перегрин упала на подиуме во время дефиле на Неделе моды

Фото: Sebastien Fremont / Globallookpress.com

Популярная испано-мексиканская певица и актриса Белинда Перегрин оконфузилась во время дефиле на Неделе моды в Париже. Соответствующее видео публикует Daily Mail.

35-летняя исполнительница стала участницей показа бренда L'Oreal. Она появилась на шоу в красном наряде, который состоял из облегающей водолазки и мини-юбки с широким поясом.

Также знаменитость надела сапоги-чулки на массивной платформе и каблуках, из-за которых потеряла координацию и упала на подиуме перед зрителями. В свою очередь, к звезде поспешила стилистка и помогла ей встать. Впоследствии Перегрин благополучно продолжила выступление.

В январе 2023 года американская супермодель Кристен Макменами упала на подиуме во время показа итальянского модного дома Valentino.

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      Карина Черных
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