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20:36, 24 сентября 2024Интернет и СМИ

Популярный блогер описал прошлую работу словами «плясал в костюме Купидона в памперсе»

Блогер Шабельников рассказал, что работал в театре за пять тысяч рублей в день

Кадр: «Дневник хача» / YouTube

Популярный российский пародист Илья Шабельников, также известный как Satyr, рассказал, что до того, как стать популярным, он работал в театре. Подробности он раскрыл в подкасте блогера Амирана Сардарова, запись доступна на YouTube.

«У меня всегда есть моя прошлая жизнь, где я за копейки работал в театре и на корпоративах, какие-то халтуры околотеатрального происхождения, где я мог за пять тысяч рублей целый день плясать в костюме Купидона в большом памперсе», — описал блогер прошлую работу.

По словам пародиста, сейчас он зарабатывает «огромные деньги», если сравнивать эту сумму с доходами, которые получал ранее. «В масштабах того, как зарабатывают мои коллеги — нет, не огромные, есть куда расти», — заключил Satyr.

Ранее Шабельников рассказал, что несколько лет работал ведущим в стриптиз-клубе в Новосибирске. Блогер пояснил, что в его обязанности входило общение с гостями и организация конкурсов.

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      Олег Давыдов
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