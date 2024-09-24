В Абхазии отказались снимать портрет Басаева после закрытия выставки

Государственный музей Абхазии отказался снимать портрет Басаева

Портрет террориста Шамиля Басаева не снимут после закрытия экспозиции в Государственном музее Абхазии. Об этом заявили представители учреждения, передает РИА Новости.

Фото Басаева с подписью «Герой Абхазии» находится в зале современной истории уже 12 лет. «В период Отечественной войны народа Абхазии он помог нам одержать победу над армией госсовета Грузии. Он — часть нашей истории. Мы сами не будем снимать его фото», — заявили в Государственном музее.

В учреждении добавили, что снимок уберут по решению суда или после приказа о лишении Басаева звания Героя Абхазии.

Ранее Государственный музей Абхазии в Сухуме временно закрыл экспозицию из-за фотографий Басева. Поводом для этого стало распространение российскими Telegram-каналами портрета Басаева в музее с пометкой «Герой Абхазии».

В 1992 году Шамиль Басаев принимал участие в конфликте между Абхазией и Грузией на стороне первых. Позже участники его «абхазского батальона» противостояли российским войскам в конфликте на территории Чечни.