В Абхазии закрыли возмутившую Россию выставку

Государственный музей Абхазии закрыл экспозицию из-за фотографий Басаева

Государственный музей Абхазии в Сухуме временно закрыл экспозицию из-за фотографий террориста Шамиля Басева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на посольство России в республике.

Руководство музея заявило, что исправит ситуацию в кратчайшие сроки. О других комментариях не сообщается.

Поводом для закрытия стало появление портрета Басаева в музее с пометкой «Герой Абхазии». Информацию об этом распространили российские Telegram-каналы. Надпись на самом здании музея гласит, что он был восстановлен за счет России.

Ранее депутат Государственной думы Михаил Матвеев раскритиковал выставленный в музее портрет террориста.

В 1992 году Шамиль Басаев принимал участие в боевых действиях между Абхазией и Грузией на стороне первых. Позже участники «абхазского батальона» Басаева противостояли федеральным войскам в конфликте на территории Чечни.