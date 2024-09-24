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14:29, 24 сентября 2024Мир

Предвыборный штаб Трампа перепутал Джорджию с Грузией

Штат Трампа в предвыборном обращении к жителям Джорджии использовал фото Грузии

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Штаб бывшего президента США и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии на выборах в ноябре Дональда Трампа опубликовал предвыборное обращение к жителям штата Джорджия, использовав фото Грузии. Об этом сообщает The Atlanta Journal-Constitution (AJC).

Отмечается, что в рамках начавшейся 21-22 сентября рекламной кампании предвыборный штаб экс-главы Белого дома опубликовал сообщение для жителей штата с призывом зарегистрироваться, чтобы проголосовать за Трампа.

К обращению прикрепили фотографию гор, однако данное изображение можно найти в фотобанке Shutterstock, а в описании снимка сказано, что он сделан в регионе Сванетия северо-западе Грузии. Ошибка вызвана одинаковым написанием на английском языке Джорджии и Грузии — Georgia.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что омография названий американского штата Джорджия и Грузии добралась до внутренней политики США и дошла до того, что губернатор штата Брайан Кемп наложил вето на законопроект об иноагентах, сославшись на позицию Госдепа по аналогичному закону в Грузии.

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      Семен Александров
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