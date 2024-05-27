Захарова высмеяла проблемы США из-за путаницы с Грузией и Джорджией

Захарова: путаница из-за омографии Грузии и Джорджии добралась до политики США

Омография названий американского штата Джорджия и Грузии (англ. Georgia) добралась до внутренней политики США и дошла до того, что Брайан Кемп, губернатор штата, наложил вето на утвержденный Сенатом штата законопроект об иноагентах, сославшись на позицию Госдепа по аналогичному скандальному на Западе закону в Грузии. Внутренние американские проблемы высмеяла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Губернатор штата Брайан Кемп, видимо, прочитав заявление Госдепа и удивившись, что в его собственной Джорджии процветает "вдохновление Кремлем", решительно берет под козырек и накладывает вето на утвержденный Сенатом штата законопроект об иноагентах. Из-за вето Кемпа законопроект об иноагентах в штате Джорджия так и не был в итоге принят. Получается, демократии нет именно в американской Джорджи, а не в Грузии, и что теперь с собственным позором делать, Вашингтон не понимает. Для Госдепа наступает цугцванг», — говорится в публикации.

Захарова также резюмировала, что постоянная путаница у обычных американцев из-за вышеупомянутой омографии «стала проблемой не только внешней, но и внутренней политики США».

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Грузию принять меры, необходимые для обеспечения ее «евро-атлантического будущего». Он отметил, что США и ЕС требуют от Грузии отказаться от закона об иноагентах.

Парламент Грузии в понедельник, 27 мая, запустит процедуру преодоления вето президента страны Саломе Зурабишвили, наложенного на закон об иностранных агентах.