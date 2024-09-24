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19:02, 24 сентября 2024Мир

Премьер Британии по ошибке призвал ХАМАС освободить сосиски

Стармер оговорился, призвав ХАМАС освободить сосиски вместо заложников

Фото: Isabel Infantes / Pool / Reuters

Премьер Великобритании Кир Стармер оговорился, призвав палестинское радикальное движение ХАМАС освободить сосиски вместо заложников. Такую ошибку политик допустил во время выступления на конференции Лейбористской партии, трансляция которой велась в социальной сети Х.

«Я вновь призываю к немедленному прекращению огня в секторе Газа, к возвращению сосисок... заложников», — заявил премьер.

Оговорка Стармера могла быть вызвана схожим звучанием в английском языке слов hostage (заложник) и sausage (сосиска).

2 сентября стало известно, что Британия частично приостановит поставку Израилю 30 видов оружия и компонентов из-за риска их использования для «серьезного нарушения международного гуманитарного права» в Газе.

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      Елизавета Мытарева
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