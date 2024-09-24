Премьер Британии по ошибке призвал ХАМАС освободить сосиски

Стармер оговорился, призвав ХАМАС освободить сосиски вместо заложников

Премьер Великобритании Кир Стармер оговорился, призвав палестинское радикальное движение ХАМАС освободить сосиски вместо заложников. Такую ошибку политик допустил во время выступления на конференции Лейбористской партии, трансляция которой велась в социальной сети Х.

«Я вновь призываю к немедленному прекращению огня в секторе Газа, к возвращению сосисок... заложников», — заявил премьер.

Оговорка Стармера могла быть вызвана схожим звучанием в английском языке слов hostage (заложник) и sausage (сосиска).

2 сентября стало известно, что Британия частично приостановит поставку Израилю 30 видов оружия и компонентов из-за риска их использования для «серьезного нарушения международного гуманитарного права» в Газе.