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20:50, 24 сентября 2024Бывший СССР

Пресс-секретарь Зеленского назвал Трампа президентом США

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров назвал Трампа президентом США

Фото: Brian Snyder / Reuters

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров назвал бывшего президента США Дональда Трампа действующим американским лидером. Никифоров допустил оговорку в эфире украинского телемарафона.

Никифоров оговорился во время ответа на вопрос о возможной встрече Зеленского с Трампом и вице-президентом США Камалой Харрис. Он рассказал, что первоочередной задачей для Киева является представление «плана победы» президенту США Джо Байдену.

«После встречи с президентом США Дональдом Трампом, извините, с президентом США Джо Байденом Владимир Зеленский готов представить свой "план победы" обоим кандидатам [в президенты США]», — рассказал пресс-секретарь Зеленского.

Ранее агентство Reuters заявило, что встреча Зеленского и Трампа не состоялась вопреки намерениям Зеленского. В момент визита украинского лидера в Соединенные Штаты даты возможного события назначены не были.

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