Встреча Трампа и Зеленского не состоялась

Трамп и Зеленский не смогли встретиться в США

Несмотря на намерения президента Украины Владимира Зеленского встретиться с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, встреча не состоялась. Об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлениям приближенных бывшего американского лидера, желание встретиться было обоюдным, однако в момент визита украинского лидера в Соединенные Штаты, даты возможного события назначены не были.

Ранее Зеленский заявил о подготовке встреч с бывшим президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Камалой Харрис. Политик рассказал о планах представить свой план по урегулированию конфликта на Украине в ходе визита в США. Он заявил о запланированных встречах с Байденом и представителями Демократической и Республиканской партий, а также понадеялся на встречи с Трампом и Харрис.