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20:59, 24 сентября 2024Мир

Президент Бразилии призвал Москву и Киев вернуться к диалогу

Силва: для разрешения конфликта на Украине нужен прямой диалог Москвы и Киева

Фото: Ton Molina / Globallookpress.com

Для скорейшего разрешения конфликта на Украине международному сообществу нужен прямой диалог Москвы и Киева, а точнее — его возобновление. Об этом в ходе выступление на Генассамблее ООН заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, сообщает ТАСС.

«Уже ясно, что ни одна из сторон не сможет достичь всех своих целей военным путем. Использование все более разрушительных вооружений напоминает самые темные времена бесплодной конфронтации холодной войны. Создание условий для возобновления прямого диалога между сторонами имеет решающее значение в данный момент», — высказал свои соображения бразильский лидер. По его словам, именно это предложение является краеугольным камнем мирного плана как Бразилии, так и Китая.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что международное сообщество все еще далеко от возможности установления прочного мира на территории Украины. «Конфликт на Украине идет уже третий год, но мы все еще далеки от установления мира. По мере того как [между крупными державами] ускоряется гонка вооружений, пространство для дипломатии сокращается», — резюмировал он в ходе выступления в Генассамблее ООН.

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      Виктория Кондратьева
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