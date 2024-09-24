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11:39, 24 сентября 2024Мир

Президент Израиля заявил о нежелании войны с Ливаном

Президент Герцог: Израиль не хочет войны с Ливаном, но обязан защитить граждан

Фото: Peter Dejong / Reuters

Израиль не хочет войны с ливанской шиитской группировкой «Хезболла», но обязан защитить своих граждан. Об этом заявил президент израильского государства Ицхак Герцог на своей странице в социальной сети X.

«Я повторяю снова и снова: Израиль не стремится к войне [с Ливаном]. Но у нас есть право и обязанность защищать свой народ», — написал он.

Глава Израиля также опубликовал видео Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), на котором смоделировано, как «Хезболла» якобы хранит ракеты в домах гражданского населения. По словам Герцога, тысячи ракет дальнего радиуса действия хранятся в гостиных, спальнях и кухнях мирных граждан, а затем запускаются для уничтожения израильтян.

Ранее ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по десяткам целей «Хезболлы» на юге Ливана. Уточняется, что израильские военные атаковали пусковые установки, которые использовались для ночного обстрела района Хамаким.

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      Виктория Кондратьева
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