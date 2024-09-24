Причастного к ракетным ударам по Белгороду полковника ВСУ начнут судить в Москве

Военный суд Москвы получил дело полковника ВСУ Ярошевича за удары по Белгороду

Во 2-й Западный окружной военный суд поступило на рассмотрение уголовное дело командира ракетной бригады полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Федора Ярошевича (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), отдавшего приказы об ударах по Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Он обвиняется по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу.

По версии следствия, в 2022 году Ярошевич отдавал приказы о нанесении ударов по территории Белгoродской области ракетами «Точка-У». От его действий пострадало мирное население, а также инфраструктура. Ущерб оценивается более чем в 1,3 миллиарда рублей.