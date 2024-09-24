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15:16, 24 сентября 2024Экономика

Путин прокомментировал рост инвестиций в России словами «лучше все заносить в дом»

Путин о росте инвестиций в РФ: пришло осознание, что лучше все заносить в дом

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом прокомментировал увеличение инвестиций в России, отметив рост осознания большей надежности таких вложений внутри страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, речь идет о понимании того, что «лучше все заносить в дом», и сложившаяся за последние годы ситуация «об этом как раз и говорит».

До этого Греф представил информацию о том, что в России растет инвестиционная активность бизнеса, частные инвестиции. «У нас объем инвестиционных сделок, которые сегодня находятся в работе, примерно на четверть выше, чем в прошлом году», — подчеркнул глава «Сбербанка». Одним из источников роста инвестиций он назвал снижение вдвое оттока капитала из страны.

Ранее стало известно, что в 2023 году инвестиции в основной капитал выросли в России на 10 процентов, достигнув 34 триллионов рублей. По данным Росстата, самым заметным этот рост оказался в производстве готовых металлических изделий (на 85,5 процента), компьютеров, электронных и оптических приборов (71,8 процента), а также электрического оборудования (67,8 процента).

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