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06:15, 24 сентября 2024Россия

ПВО сбила беспилотник в российском регионе

Губернатор Богомаз: ПВО сбила беспилотник в Брянской области

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны в ночь на 21 сентября сбила 101 украинский беспилотник в ряде российских регионов. Уточняется, что 53 беспилотника были поражены в Брянской области. Еще 18 дронов сбили в Краснодарском крае, 16 — в акватории Черного моря.

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      Евгений Силаев
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