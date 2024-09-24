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20:34, 24 сентября 2024Силовые структуры

Ранее судимую россиянку осудят за похищение знакомой

В Архангельской области рецидивистку осудят за похищение знакомой

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Архангельской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы, которая похитила свою знакомую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщина проходит обвиняемой по статье 126 («Похищение человека») УК РФ. Ранее она уже была судима. Ее дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, обвиняемая выпила, подошла к 32-летней знакомой и потребовала подняться с ней в квартиру к другим приятельницам, которые ее заподозрили в краже мобильного телефона. Женщина отказалась, тогда фигурантка пнула потерпевшую по ногам, а когда та упала на землю, насильно затащила ее в комнату коммунальной квартиры, где снова избила.

Ранее в Саратовской области возбудили уголовное дело после пропажи 47-летней жительницы города Балаково Натальи Алешниковой.

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