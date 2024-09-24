Расчленивший и залившей кислотой подругу россиянин отправился в СИЗО

В Петербурге суд арестовал мужчину, расчленившего и залившего кислотой подругу

Кировский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 21 ноября местного жителя Михаила Сафонова, расчленившего и залившего кислотой подругу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Решение принято по ходатайству следственных органов. Подсудимый отправлен в СИЗО. Вину он признал полностью.

Сафонову предъявлено обвинение. По версии следствия, в ночь на 17 сентября он в состоянии опьянения во время ссоры со своей 21-летней сожительницей нанес ей удар ножом. Чтобы скрыть преступление, мужчина спустя сутки расчленил тело, положил его в бочку и залил кислотой. Бочку он поставил в машину, а сам уехал в другой город.

О произошедшем мужчина рассказал бывшей супруге, она обратилась в полицию. Петербуржца задержали 22 сентября в Калининграде.