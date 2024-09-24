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07:00, 24 сентября 2024Забота о себе

Раскрыта дающая ощущение полета при оргазме поза

Фото: lookstudio / freepik

Клинический сексолог Несс Купер посоветовала попробовать необычную позу в сексе, которая дает ощущение полета во время оргазма. Технику выполнения этой позиции она рассказала изданию Metro.

По словам Купер, поза «супергероя» позволяет ощутить эротические переживания, которые трудно повторить, занимаясь любовью в других позициях. Она уточнила, что техника выполнения этой позы напоминает «тачку», в которой женщина упирается руками в пол или другую горизонтальную поверхность, таз поднимает вверх и обхватывает ногами бедра стоящего сзади партнера.

«Поза "супергероя" отличается тем, что партнерша лежит не на полу, а на табурете, высоком стуле или подкладывает под живот высокую подушку. Это позволяет ей поднять руки и принять позу летящего супергероя», — объяснила Купер. Она добавила, что в таком положении оба партнера могут свободно двигать бедрами и таким образом еще больше стимулировать эрогенные зоны друг друга.

Еще одним преимуществом позы «супергероя» Несс назвала отсутствия сдавливания грудной клетки. По ее словам, возможность дышать полной грудью помогает достичь более интенсивного оргазма.

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      Алиса Дмитриева
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