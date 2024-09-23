Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:26, 23 сентября 2024Забота о себе

Сексолог объяснила любовь к грязным словечкам в постели

Фото: Unsplash

Искусство грязных разговоров в постели — это разновидность аурализма, или сексуального фетиша на звуки, рассказала сексолог Несс Купер. Любовь к неприличным словечкам во время секса она объяснила в беседе с Metro.

По словам Купер, грязные слова во время секса стимулируют сразу несколько областей мозга, особенно — отвечающие за то, как человек чувствует удовольствие и реагирует на него. «Грязные разговоры могут заставить организм выделять гормоны хорошего самочувствия дофамин и окситоцин, которые могут не только возбудить, но и помочь еще больше сблизиться с сексуальным партнером. Также усиливается выработка тестостерона, способствующего возбуждению и достижению оргазма», — рассказала она.

Чтобы поэкспериментировать с этим видом аурализма, Купер рекомендовала поиграть с тоном и громкостью голоса. Например, слова и фразы, произнесенные шепотом или дополненные эротическими вздохами и стонами, могут с большей вероятностью возбудить партнера, чем громкие грязные разговоры, пугающие некоторых. «Благодаря выбросу различных гормонов такое общение может помочь уменьшить стресс, сделать сексуальный опыт более насыщенным и безопасным и даже помочь активировать области мозга, необходимые для оргазма», — считает сексолог. Также она посоветовала перед началом грязных разговоров убедиться, что на них согласны оба партнера.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

Ранее уролог Решат Алиев рассказал, что регулярная сексуальная жизнь благоприятно сказывается на мужском здоровье. По словам специалиста, эрекция и семяизвержение — своеобразная проверка сосудов полового члена на работоспособность.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      В Красноярском крае после отравления пельменями умер четвертый ребенок в семье. Его родители пришли в сознание

      В США раскритиковали мирный план Зеленского

      Россияне бросились скупать устаревшие iPhone после анонса новой модели

      Сексолог объяснила любовь к грязным словечкам в постели

      Белгородский губернатор уточнил число пострадавших при обстреле ВСУ

      Россияне изменили отношение к страхованию родственников

      В Аргентине оценили отношения с Россией

      Командир «Ахмата» заявил о самовольно покидающих позиции в Курской области бойцах ВСУ

      В России заявили о курсе Киева на эскалацию

      Израиль начал наносить массированные удары по «Хезболле» в Ливане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше