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21:04, 16 сентября 2024Забота о себе

Мужчин предостерегли от слишком долгого сексуального воздержания

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Уролог Решат Алиев рассказал, что регулярная сексуальная жизнь благоприятно сказывается на мужском здоровье. Об опасности слишком долгого воздержания он предостерег мужчин в комментарии для Пятого канала.

По словам Алиева, эрекция и семяизвержение — своеобразная проверка сосудов полового члена на работоспособность. При этом при половом воздержании дольше двух месяцев сосуды могут сузиться, а в тканях полового органа произойти необратимые изменения. Они могут стать одной из причин развития простатита, предостерег доктор.

Длительное половое воздержание у мужчин может привести к снижению потенции, преждевременной эякуляции, воспалительному заболеванию предстательной железы и проблемам психологического характера

Решат Алиевуролог

Уролог добавил, что регулярный секс поддерживает не только физическое, но и психологическое здоровье. При недовольстве интимной жизнью могут появиться перепады настроения, проблемы с самооценкой, депрессия.

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      Вера Владзиевская
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