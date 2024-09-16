Мужчин предостерегли от слишком долгого сексуального воздержания

Уролог Решат Алиев рассказал, что регулярная сексуальная жизнь благоприятно сказывается на мужском здоровье. Об опасности слишком долгого воздержания он предостерег мужчин в комментарии для Пятого канала.

По словам Алиева, эрекция и семяизвержение — своеобразная проверка сосудов полового члена на работоспособность. При этом при половом воздержании дольше двух месяцев сосуды могут сузиться, а в тканях полового органа произойти необратимые изменения. Они могут стать одной из причин развития простатита, предостерег доктор.

Длительное половое воздержание у мужчин может привести к снижению потенции, преждевременной эякуляции, воспалительному заболеванию предстательной железы и проблемам психологического характера

Решат Алиев уролог

Уролог добавил, что регулярный секс поддерживает не только физическое, но и психологическое здоровье. При недовольстве интимной жизнью могут появиться перепады настроения, проблемы с самооценкой, депрессия.

Ранее психолог-сексолог Каролина Путинцева развеяла популярные мифы о долгом воздержании от секса. Она заявила, что воздержание не вредит здоровью.