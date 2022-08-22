Психолог развеяла популярные мифы о долгом воздержании от секса

Психолог-сексолог Путинцева: при долгом воздержании от секса оргазм может случиться во сне

В обществе бытует мнение, что при долгом воздержании от секса в организме возникают застои крови, но это неправда, рассказала психолог-сексолог Каролина Путинцева. В беседе с «Лентой.ру» она развеяла и другие популярные мифы об интимной близости.

По словам психолога, не существует такого понятия, как «секс для здоровья». Она уверена, что эту фразу произносят те, кто подменяет свои истинные потребности в интимной близости желанием хотя бы на какое-то время быть рядом с партнером.

«Если накопилось сексуальное возбуждение, но не происходит разрядки ни в сексе, ни при самоудовлетворении, организм может самостоятельно ее получить: например, оргазм может случиться во сне», — рассказала Путинцева.

Нет четких границ и норм, как часто должен человек заниматься сексом. На это влияют многие факторы: состояние здоровья, уровень либидо, религиозные воззрения, пояснила собеседница «Ленты.ру».

В сети в обществе циркулируют слухи, что при долгом отказе от секса в области малого таза возникают застои крови. Это всего лишь один из мифов, отметила Путинцева. По ее словам, даже, если человек возбудился и кровь прилила к гениталиям, это не значит, что здесь и сейчас необходимо получить сексуальную разрядку. Как только снизится степень возбуждения, организм продолжит работу в своем привычном ритме.

Существуют асексуалы — люди, которые не испытывают половое влечение и у них потребность в сексе отсутствует, люди со слабой половой конституцией, у кого такая потребность низкая. Также есть те, кто по личным убеждениям во взрослом возрасте даже не начинали вести половую жизнь, либо воздерживаются, соблюдая религиозные правила Каролина Путинцева Психолог-сексолог

Лучше совсем отказаться от секса, чем заниматься им при отсутствии желания, например, в угоду партнеру, обратила внимание психолог-сексолог. Такая близость не принесет радости, но может ухудшить психологическое состояние.

Ранее сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, почему женщинам не стоит отказываться от секса в пользу шоколада ради получения гормонов радости. Он отметил, что интимная близость приносит все же больше эндорфинов, а заниматься им полезнее, чем есть сладости.