Психолог развеяла популярные мифы о долгом воздержании от секса
В обществе бытует мнение, что при долгом воздержании от секса в организме возникают застои крови, но это неправда, рассказала психолог-сексолог Каролина Путинцева. В беседе с «Лентой.ру» она развеяла и другие популярные мифы об интимной близости.
По словам психолога, не существует такого понятия, как «секс для здоровья». Она уверена, что эту фразу произносят те, кто подменяет свои истинные потребности в интимной близости желанием хотя бы на какое-то время быть рядом с партнером.
«Если накопилось сексуальное возбуждение, но не происходит разрядки ни в сексе, ни при самоудовлетворении, организм может самостоятельно ее получить: например, оргазм может случиться во сне», — рассказала Путинцева.
Нет четких границ и норм, как часто должен человек заниматься сексом. На это влияют многие факторы: состояние здоровья, уровень либидо, религиозные воззрения, пояснила собеседница «Ленты.ру».
В сети в обществе циркулируют слухи, что при долгом отказе от секса в области малого таза возникают застои крови. Это всего лишь один из мифов, отметила Путинцева. По ее словам, даже, если человек возбудился и кровь прилила к гениталиям, это не значит, что здесь и сейчас необходимо получить сексуальную разрядку. Как только снизится степень возбуждения, организм продолжит работу в своем привычном ритме.
Существуют асексуалы — люди, которые не испытывают половое влечение и у них потребность в сексе отсутствует, люди со слабой половой конституцией, у кого такая потребность низкая. Также есть те, кто по личным убеждениям во взрослом возрасте даже не начинали вести половую жизнь, либо воздерживаются, соблюдая религиозные правила
Лучше совсем отказаться от секса, чем заниматься им при отсутствии желания, например, в угоду партнеру, обратила внимание психолог-сексолог. Такая близость не принесет радости, но может ухудшить психологическое состояние.
Ранее сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, почему женщинам не стоит отказываться от секса в пользу шоколада ради получения гормонов радости. Он отметил, что интимная близость приносит все же больше эндорфинов, а заниматься им полезнее, чем есть сладости.