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Сексолог рекомендовал женщинам не отказываться от секса в пользу шоколада

Сексолог Кульгавчук: от секса женщина получает больше эндорфинов, чем от шоколада

Фото: Shutterstock

От интимной близости женщина получает больше эндорфинов, чем от съеденной плитки шоколада, заявил сексолог Евгений Кульгавчук. В беседе с «Вечерней Москвой» он назвал все преимущества сексуальных отношений перед сладким лакомством.

Специалист рекомендовал женщинам не отказываться от секса в пользу шоколада, так как заниматься им гораздо приятнее и полезнее. По его словам, во время полового акта у человека появляется чувство, что он значим и любим, а также вырабатывается целый комплекс гормонов, позитивно влияющих на эмоциональное состояние. «При сексе задействовано больше гормонов, от окситоцина (дающего ощущения близости, защищенности) до серотонина (благополучие, счастье и спокойствие) и адреналина (достижение, переживания и опасности). А дофамин заряжает силой», — сообщил Кульгавчук.

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При этом сексолог отметил, что у всех людей разные предпочтения, и шоколад тоже может стать источником удовольствия. Однако тем, кто постоянно выбирает сладкое лакомство вместо интимной близости, стоит серьезно задуматься и разобраться в причинах подобного поведения, продолжил он. По мнению Кульгавчука, вполне вероятно, что при помощи еды человек просто старается снизить уровень стресса и тревожности.

Ранее гинеколог Ольга Каплина рассказала о причинах, по которым могут измениться сексуальные ощущения после родов. По ее словам, во время родов у многих появляются повреждения мышц, тонус которых снижается. Из-за этого во время секса возникает не только дискомфорт, но и боль.

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Наталья Обрядина
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