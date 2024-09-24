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12:17, 24 сентября 2024Россия

Раскрыты суточные потери украинских войск

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 2030 бойцов в зоне СВО

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 2030 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

По их данным, самые большие потери украинские войска понесли в зоне контроля группировок подразделений российских войск «Юг», «Центр» и «Запад» — 810, 555 и 420 бойцов соответственно.

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Из ежедневного брифинга оборонного ведомства следует, что еще 245 солдат противник лишился в боестолкновениях с подразделениями группировок войск «Север», «Восток» и «Днепр».

24 сентября стало известно, что подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки «Север» взяли опорный пункт ВСУ в Курской области. Отмечается, что после удара по расположению противника российские военные выдвинулись в сторону опорного пункта и зачистили его.

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      Никита Абрамов
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