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07:07, 24 сентября 2024Россия

Российские десантники взяли опорный пункт ВСУ в Курской области

Десантники группировки войск «Север» взяли опорный пункт ВСУ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки «Север» взяли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России, их заявление приводит РИА Новости.

«В результате контрбатарейной борьбы артиллерия и подразделения беспилотной авиации (БПЛА) подавили огневые позиции минометов ВСУ и уничтожили вскрытые пункты управления в опорном пункте», — сообщили в оборонном ведомстве.

После удара по расположению противника российские военные выдвинулись в сторону опорного пункта и зачистили его. Занятые позиции были переданы другим подразделениям для закрепления, резюмировали в Минобороны.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о больших потерях ВСУ в Курской области. Он добавил, что украинские военные пытаются контратаковать на других участках, где идет продвижение российских сил.

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