Растерзавший двоих россиян медведь совершил новое нападение

В Приморье расправившийся с двумя людьми медведь напал на приют, задрав 30 собак

В Приморском крае медведь, жертвами которого стали два человека, совершил новое нападение. Об этом сообщает Telegram-канал News.vl.

Как утверждает канал, новой целью хищника стал приют для бездомных собак — он задрал около 30 находившихся там животных. Также медведя заметили около школы — его ранили местные жители, после чего зверь скрылся в лесной чаще.

В поселке Лучегорске, где происходили действия, усилили меры безопасности. Медведя ищут полицейские и охотоведы. Жителям запретили передвигаться в районах с высокой вероятностью встретить агрессивную особь.

Днем ранее хищник расправился с отцом и сыном в расположенном возле Лучегорска СНТ. Его жертвами стали отец и сын 1937-го и 1968-го года рождения.