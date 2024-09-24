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07:02, 24 сентября 2024Россия

Растерзавший двоих россиян медведь совершил новое нападение

В Приморье расправившийся с двумя людьми медведь напал на приют, задрав 30 собак

Фото: Monika Skolimowska / dpa / Global Look Press

В Приморском крае медведь, жертвами которого стали два человека, совершил новое нападение. Об этом сообщает Telegram-канал News.vl.

Как утверждает канал, новой целью хищника стал приют для бездомных собак — он задрал около 30 находившихся там животных. Также медведя заметили около школы — его ранили местные жители, после чего зверь скрылся в лесной чаще.

В поселке Лучегорске, где происходили действия, усилили меры безопасности. Медведя ищут полицейские и охотоведы. Жителям запретили передвигаться в районах с высокой вероятностью встретить агрессивную особь.

Днем ранее хищник расправился с отцом и сыном в расположенном возле Лучегорска СНТ. Его жертвами стали отец и сын 1937-го и 1968-го года рождения.

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      Алан Босиков
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