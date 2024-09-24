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15:35, 24 сентября 2024Культура

Решение жены Шнурова развестись объяснили

Продюсер Дворцов назвал возможные причины развода Абрамовой и Шнурова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Продюсер Сергей Дворцов назвал возможные причины развода лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и Ольги Абрамовой. Его цитирует aif.ru.

Продюсер заявил, что новость о разрыве союза «неудивительна». Он назвал музыканта «ветреным» и «гулящим». «Ищет вечно выгоду ото всех девчонок. Он всегда искал и ищет помоложе, но в разводе с Ольгой, вероятно, его заинтересовала другая девушка, которая гарантируют большие суммы, возможности или влиятельных родителей. Не просто так она подала на развод», — сказал Дворцов, добавив, что, возможно, артист хочет пожить один.

Медиаменеджер также предположил, что лидер «Ленинграда» не смог найти «золотую середину» между карьерой и личной жизнью. «Что такое артист: нужно делить 50 на 50 личную жизнь и карьеру. Все друг друга может рушить. Но есть артисты, которые нашли золотую середину», — заключил он.

Ранее стало известно, что жена Сергея Шнурова подала на развод с музыкантом после шести лет брака. Для артиста это был четвертый брак.

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