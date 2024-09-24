Собчак обвинила подавшую на развод жену Сергея Шнурова Ольгу в его неудачах

Жена лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Ольга Абрамова подала на развод с музыкантом после шести лет брака. Для артиста это был четвертый брак. Супругу уже обвинили в неудачах Шнурова в последние годы.

Собчак обвинила Ольгу Абрамову в загубленной карьере Шнурова

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале назвала новость об очередном разводе исполнителя поучительной историей.

По ее мнению, бывшая жена Шнурова Матильда «возвысила» артиста и помогла ему. Она указала на то, что когда лидер «Ленинграда» находился в браке со светской львицей, его карьера была в «расцвете». «А другая может все просто загубить. Ольга действительно сделала все, чтобы он не общался вообще ни с кем из своих друзей. В том числе и со своим ближайшим человеком — его концертным директором», — написала Собчак, добавив, что раньше группа «Ленинград» собирала стадионы, а теперь выступает на корпоративах.

Ольга Абрамова подала заявление на развод 16 сентября

23 сентября стало известно о том, что жена фронтмена «Ленинграда» подала заявление на развод с артистом еще 16 сентября. Сам Шнуров новости о завершении его четвертого брака пока не комментировал. 51-летний музыкант старше своей супруги на 18 лет. Она приходится дочерью уральскому бизнесмену Валерию Абрамову, состояние которого оценивается в миллионы рублей.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бывшие супруги могут поделить имущество на миллиард рублей

На данный момент неизвестно, будут ли Шнуров и Абрамова делить имущество. Издание «Страсти» указывало, что у музыканта в собственности есть трехэтажная квартира в Санкт-Петербурге на улице Чайковского площадью 423 квадратных метра. Жилье оценивается примерно в 90 миллионов рублей. Еще одна квартира расположена на набережной Фонтанки — стоимостью 25 миллионов рублей. Кроме того, в 2023 году сообщалось о покупке лидером «Ленинграда» квартиры в Германии.

Жена артиста между тем владеет двумя квартирами в центре столицы. Одна из них расположена в элитном жилом комплексе на Пречистенской набережной. Обе квартиры оцениваются примерно в миллиард рублей.

Фото: Petrov Sergrey / news.ru / Globallookpress.com

Шнуров будет разведен уже в четвертый раз

Шнуров был женат четырежды. Первой супругой артиста была его однокурсница Марина Исмагилова, у них есть общая дочь Серафима, пара разошлась в 1996 году. Второй раз артист вступил в брак в 1999 году с музыкальным менеджером Светланой Костицыной, союз просуществовал три года. За это время у них родился общий сын Аполлон. Третьей официальной женой музыканта стала светская львица Матильда Шнурова (настоящее имя — Елена Мозговая), брак распался в 2018 году. На Ольге Абрамовой Шнуров женился в октябре того же года на тайной церемонии в Санкт-Петербурге, на которую не были приглашены друзья пары.