Россиянам подсказали десять направлений для путешествий с питомцами

Самым популярным направлением для путешествий с питомцами оказался Сочи

Самым популярным направлением в России для путешествий с питомцами оказался Сочи. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса бронирования жилья Tvil.ru, его результаты поступили в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты отметили, что на Сочи пришлось 16 процентов бронирований с домашними животными в сентябре. При этом на втором месте по популярности оказалась Анапа, на которую пришлось 8 процентов сентябрьских броней с питомцами.

Кроме того, аналитики подсказали, что россияне могут отправиться отдыхать с животными в Санкт-Петербург, Москву, Ялту и Геленджик. Также среди популярных направлений выделили Феодосию, Алушту и Кабардинку.

Ранее россияне рассказали о главных трудностях путешествий с животными. По словам опрошенных, ключевая проблема в поездке с питомцем — это отсутствие pet-friendly отелей и общественных мест для посещения с питомцами.