Россиянам раскрыли главную опасность раздолжнителей

Аналитик Ляпунова: примерно каждый четвертый раздолжнитель действует незаконно

Главная опасность раздолжнителей заключается в том, что примерно каждая четвертая (около 25 процентов) подобная юридическая компания-посредник действует противозаконно и зачастую остается безнаказанной. Об этом предупредила россиян глава отдела банкротства и корпоративных споров юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова. Ее слова приводит газета «Ведомости».

К раздолжнителям, напомнила аналитик, относятся организации или частные лица, которые оказывают услуги по решению проблем с просроченной задолженностью граждан перед банками и микрофинансовыми организациями (МФО). Обычно подобные посредники предлагают клиентам помощь в переговорах с кредиторами, оказании юридических услуг. Иногда они предлагают выкупить долг проблемного заемщика.

Ляпунова отметила, что за последний год рекламы подобных посредников на российском рынке стало заметно больше. Она объяснила подобную динамику увеличением числа финансово уязвимых граждан. Кроме того, к росту количества «серых» раздолжнителей приводит и недостаточная правовая осведомленность россиян о существующих бесплатных и законных механизмах урегулирования долгов. На этом фоне главная опасность подобных организаций кроется в том, что они намеренно выдают клиентам неверные гарантии или неполную информацию о способах решения клиентской проблемы. Это в итоге в еще большей степени усугубляет положение обратившихся к ним проблемных заемщиков, резюмировала эксперт.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что в начале 2024 года число банкротов среди россиян стало заметно больше. Так, по итогам января-марта количество несостоятельных граждан в стране, признавших себя неплатежеспособными в судебном порядке, выросло на 18,2 процента год к году и достигло отметки в 89,8 тысячи человек. В целом с октября 2015-го банкротами в судебном порядке признали себя 1,19 миллиона россиян.