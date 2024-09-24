Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:26, 24 сентября 2024Экономика

Россиянам раскрыли главную опасность раздолжнителей

Аналитик Ляпунова: примерно каждый четвертый раздолжнитель действует незаконно

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Главная опасность раздолжнителей заключается в том, что примерно каждая четвертая (около 25 процентов) подобная юридическая компания-посредник действует противозаконно и зачастую остается безнаказанной. Об этом предупредила россиян глава отдела банкротства и корпоративных споров юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова. Ее слова приводит газета «Ведомости».

К раздолжнителям, напомнила аналитик, относятся организации или частные лица, которые оказывают услуги по решению проблем с просроченной задолженностью граждан перед банками и микрофинансовыми организациями (МФО). Обычно подобные посредники предлагают клиентам помощь в переговорах с кредиторами, оказании юридических услуг. Иногда они предлагают выкупить долг проблемного заемщика.

Материалы по теме:
В России изменится система налогов. Кого затронут эти перемены и чего ждать россиянам?
В России изменится система налогов.Кого затронут эти перемены и чего ждать россиянам?
28 мая 2024
В России собираются увеличить налоги для богатых. Как будет работать новая система?
В России собираются увеличить налоги для богатых.Как будет работать новая система?
12 марта 2024

Ляпунова отметила, что за последний год рекламы подобных посредников на российском рынке стало заметно больше. Она объяснила подобную динамику увеличением числа финансово уязвимых граждан. Кроме того, к росту количества «серых» раздолжнителей приводит и недостаточная правовая осведомленность россиян о существующих бесплатных и законных механизмах урегулирования долгов. На этом фоне главная опасность подобных организаций кроется в том, что они намеренно выдают клиентам неверные гарантии или неполную информацию о способах решения клиентской проблемы. Это в итоге в еще большей степени усугубляет положение обратившихся к ним проблемных заемщиков, резюмировала эксперт.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что в начале 2024 года число банкротов среди россиян стало заметно больше. Так, по итогам января-марта количество несостоятельных граждан в стране, признавших себя неплатежеспособными в судебном порядке, выросло на 18,2 процента год к году и достигло отметки в 89,8 тысячи человек. В целом с октября 2015-го банкротами в судебном порядке признали себя 1,19 миллиона россиян.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Алаудинов заявил о спасении бойцов ВС России. Военные около месяца провели в окружении ВСУ в Курской области

      Губернатор раскрыл состояние пострадавших при обстреле со стороны ВСУ россиян

      В России заявили об исчезновении сверхвысоких зарплат в IT-отрасли

      Мужчина расстался с девушкой и получил неожиданное требование от нее

      Американский новичок СКА описал Россию двумя словами

      Священник задался вопросом о наличии груди у некормящих россиянок

      Раскрыты подробности дела о смертельном отравлении семьи в Красноярском крае

      «Хезболла» нанесла удары по Израилю

      Тюремный психолог попалась на «слишком сексуальных звонках» заключенному

      Итальянки описали популярные в России бьюти-процедуры фразой «зачем русские это делают?»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше