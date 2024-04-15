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15:41, 15 апреля 2024Экономика

Россияне стали гораздо чаще банкротиться

«Ъ»: число несостоятельных россиян увеличилось на 18,2 % в январе-марте

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2024 года число несостоятельных россиян, признавших себя банкротами в судебном порядке, выросло на 18,2 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигло отметки в 89,8 тысячи человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

При этом темпы увеличения показателя существенно замедлились. Так, в январе-марте прирост числа несостоятельных граждан составлял 40,3 процента. В целом с октября 2015 года банкротами в судебном порядке признали себя в общей сложности 1,19 миллиона россиян.

Значительный скачок демонстрирует механизм упрощенного внесудебного банкротства. Он происходит при помощи подачи заявления в МФЦ. Подобной услугой по итогам первого квартала 2024 года воспользовались в общей сложности 12 654 россиянина. Для сравнения, таких заявлений было подано 2504 штуки.

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В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) уточнили, что в январе-марте более половины упрощенных банкротств пришлось на пенсионеров. На этом фоне глава Федресурса Алексей Юхнин связал снижение темпов роста числа процедур судебных банкротств развитием упрощенного механизма.

Значительные темпы роста в России демонстрируют процедуры банкротств не только физических, но и юридических лиц. Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕФРСБ сообщила, что в январе число несостоятельных компаний в стране увеличилось на 57 процентов, до 571, а в феврале — на 61 процент, до 771. В итоге по итогам первых двух месяцев 2024 года банкротами в России были признаны 1342 компании.

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      Анатолий Акулов
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