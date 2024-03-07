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11:51, 7 марта 2024Экономика

В России взлетело число банкротств компаний

«Ъ»: число корпоративных банкротств в России выросло на 61 % в феврале

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

По итогам января в России признали банкротом 571 компанию, а в феврале — 771. Годовой прирост неплатежеспособных фирм за первый месяц 2024-го составил около 57 процентов, за второй — 61 процент, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Для сравнения, в январе 2023 года банкротом признали 364 компании в России, а в феврале — 478 организаций. По итогам первых двух месяцев 2024-го неплатежеспособными оказались в общей сложности 1342 компании.

Прирост в начале года стал первым существенным увеличением с первой половины 2021-го. Тогда число корпоративных банкротств в России выросло на 9,2 процента. В 2022 и 2023 годах тенденция пошла на спад. Если в позапрошлом году несостоятельными были признаны 9047 юридических лиц, то по итогам 12 месяцев 2023-го — 7400 компаний.

Советник Orchards Вадим Бородкин связывает рост числа корпоративных банкротств в начале 2024 года с нежеланием кредиторов договариваться о реструктуризации задолженностей. Юрист допустил, что в январе-феврале крупный бизнес и на стороне кредиторов, и на стороне должников стал «серьезнее относиться к социальной ответственности».

За последнее время в России существенно выросло и число банкротств физических лиц. Так, согласно данным «Федресурса», по итогам первой половины 2023 года в стране признали неплатежеспособными в общей сложности рекордные 163 тысячи граждан. В годовом выражении показатель вырос на 34 процента.

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      Анатолий Акулов
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