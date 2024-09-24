Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:25, 24 сентября 2024Интернет и СМИ

Россиянам развеяли миф о необходимости заправлять постель

Мясников: застилание постели после пробуждения провоцирует размножение клещей

Фото: Christopher Jolly / Unsplash

Врач общей практики Александр Мясников развеял россиянам миф о необходимости заправлять постель. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» доктор заявил, что застилание кровати сразу после пробуждения провоцирует размножение клещей. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос о том, нужно ли заправлять кровать сразу после пробуждения, ответила утвердительно. Врач опроверг предположение девушки.

Мясников объяснил, что постель нужно застилать через некоторое время после пробуждения. «Чтобы влага испарилась — тогда меньше размножаются клещи», — отметил специалист.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус, назвали правила поведения при гриппе. Медики призвали россиян открывать окна в доме и не «валяться в постели» во время болезни. Также врачи рекомендовали для профилактики болезни регулярно проветривать квартиры и тщательно мыть руки.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      В России ответили на слова Зеленского о сроках завершения конфликта на Украине

      Семья в Красноярском крае могла отравиться дихлофосом

      Российский посол указал на крайне высокий риск начала войны Израиля с Ливаном

      Россиянам развеяли миф о необходимости заправлять постель

      Россиянам посоветовали не покупать один вид продуктов

      В Турции заявили о разрыве цепей НАТО в случае вступления страны в БРИКС

      Пленный украинский военком рассказал о гибели призывников в стенах ТЦК

      Алаудинов рассказал о доказательствах создания ВСУ концлагерей для жителей Курской области

      Расправившуюся с внуками россиянку задержали через 25 лет после преступления

      45-летняя звезда сериала «Кухня» в мини-шортах снялась в откровенных позах в рекламе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше