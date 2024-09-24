Россиянин купил лотерейный билет за 30 рублей и выиграл миллионы

Житель Перми выиграл в лотерею три миллиона рублей

Житель Перми купил лотерейный билет за 30 рублей и выиграл миллионы. Об этом пишет kp.ru.

Отмечается, что россиянин угадал пять чисел в первом игровом поле и одно во втором. Общая сумма его выигрыша составила три миллиона рублей.

При этом мужчине не хватило всего одного числа для того, чтобы забрать суперприз. В настоящее время он больше 76 миллионов рублей.

Ранее житель Челябинской области выиграл свыше миллиона рублей в лотерею. Байкер из российского города покупал билеты, в которых последние три цифры соответствовали номеру автомобиля каждого члена его семьи. В результате такая комбинация принесла ему удачу.