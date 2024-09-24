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19:03, 24 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин на шашлыках случайно поджег мать

В Подмосковье во время пикника сын случайно поджег мать

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Московской области во время пикника россиянин случайной поджег свою мать. Об этом агентство городских новостей «Москва» сообщает в Telegram-канале.

По данным агентства, в понедельник, 23 сентября, компания, в которой был мужчина со спутницей и 71-летней матерью, устроила пикник. Пенсионерка решила поправить мангал, который в результате развалился и упал ей под ноги.

В это время рядом с женщиной был ее сын. От неожиданности мужчина уронил канистру с бензином, который мгновенно вспыхнул и перекинулся на пенсионерку. Пострадавшую быстро потушили. Заявлений от свидетелей и потерпевшей не было.

Следственный комитет (СК) России начал проверку по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что россиянин, который ударил бывшую жену за отказ мириться, — арестован.

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      Артем Соколов
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