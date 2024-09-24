В Алтайском крае россиянин нашел в лесу «пупырчатый» гриб

Под селом Ребриха в Алтайском крае россиянин нашел «пупырчатый» гриб. Об этом пишет Telegram-канал местной газеты «Знамя труда».

Мужчина рассказал, что захотел собрать в лесу опят. Во время тихой охоты он увидел пень, который был покрыт небольшими, по его словам, шишечками. Россиянин подумал, что это молодые грибы, подходящие для маринования. Однако, наклонившись ниже, он заметил темные шарики и сфотографировал их. Получившийся снимок мужчина отправил дочери, которая работает микробиологом. Та, в свою очередь, предположила, что это ликогала древесинная — одна из разновидностей плесени, и призвала отца не трогать ее.

Известно, что ликогалу древесинную чаще всего можно встретить на сгнивших деревьях и пнях. Ученые настоятельно рекомендуют обходить ее стороной и не прикасаться к ней.

Ранее сообщалось, что жительница села Новокаменка Ельцовского района, расположенного в Алтайском крае, Евгения Баумтрок нашла занесенный в Книгу рекордов Гиннесса редкий гриб.