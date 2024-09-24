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13:35, 24 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин ранил ножом пятерых человек в горах Краснодарского края

В горах под Туапсе мужчина ранил ножом пятерых человек

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель Горячего Ключа ранил ножом пятерых человек на территории урочища «Каньон» станции «Чилипси». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главка МВД России по Краснодарскому краю.

Всех пострадавших, в том числе и 38-летнего нападавшего, доставили в больницу Туапсе с различными травмами. Оружие преступления изъято и направлено на экспертизу.

Полиция разбирается в деталях произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 20 лет колонии за жестокую расправу над таксистом и похищение его машины.

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      Артем Соколов
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