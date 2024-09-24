Россиянин затроллил гигантскую щуку

Житель Архангельской области поймал гигантскую щуку в Северной Двине

Житель Архангельской области Анатолий Мучкаев поймал гигантскую щуку в Северной Двине. Об этом сообщает портал 29.RU.

Как рассказал Мучкаев, щуку удалось поймать методом троллинга — когда крючок с наживкой плывет за движущейся лодкой и привлекает добычу. Вес рыбы, которую затроллил мужчина, составил около десяти килограммов.

«Такие трофеи нечасты… Но встречаются (...) В том [2023] году выловил пару щук на семь килограммов, в позатом [2022] — на 12 килограммов и 700 граммов», — похвастался рыбак.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае рыбаки выловили необычное «чудо-юдо» из глубин — рыбу ярко-красного окраса с сильно раздувшимся брюхом. Морские специалисты сообщили, что рыбакам попался бычок-ворон.