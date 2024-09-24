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15:34, 24 сентября 2024Моя страна

Российские рыбаки выловили необычное «чудо-юдо» из глубин

В Приморье рыбаки выловили необычного донного морского ворона и удивились

Фото: Andrey Nekrasov / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В Приморском крае российские рыбаки выловили необычное существо, обитающее на глубинах, и удивились находке. Об этом сообщает Telegram-канал Национального научного центра морской биологии им. А.В.Жирмунского ДВО РАН, куда обеспокоенные рыбаки прислали фотографии необычного улова.

«Сразу хотим успокоить рыбаков-любителей: необычный яркий окрас кожи и пасти рыбы не должен вызывать у них беспокойство», — говорится в сообщении.

Уловом россиян стала необычная рыба ярко-красного окраса с сильно раздувшимся брюхом. На опубликованных кадрах можно увидеть, что тело морского «чуда-юда» покрыто множеством бугорков, а голова — горбами и гребнями.

Морские специалистам сообщили, что рыбакам попался бычок-ворон, также известный как волосатая рогатка или тихоокеанская волосатка. На Западе данный вид рыбы называют морским вороном (sea raven) из-за того, что движения ее плавников в воде напоминают полет птицы.

Как рассказали ученые, это донная рыба, которая большую часть времени проводит на глубине. В осеннее время они подходят ближе к берегу и нерестятся на небольшой глубине. Морской ворон является хищником-засадчиком, выросты на голове нужны ему для маскировки. Благодаря им рыба может прятаться среди камней и растений. Бычок-ворон охотиться на других рыб, крабов и морских животных, и может заглатывать равную себе по размерам добычу. Кроме того он способен раздуваться в размерах подобно рыбе-фугу.

Хоть мясо морского ворона съедобно, в России его не употребляют. А в Японии рыбу готовят, а также делают из нее соусы.

Ранее житель Тюменской области выловил гигантскую рыбу, которая оказалась размером с четырехлетнего ребенка, и раскрыл секрет удачи. До этого рыбак из Новосибирска поймал в Сибири «речного оборотня» и показал ее фотографию. Большую рыбу ему удалось выловить из реки Ине.

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      Варвара Кошечкина
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