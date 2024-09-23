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19:28, 23 сентября 2024Моя страна

Россиянин поймал рыбу размером с ребенка и раскрыл секрет удачи

Житель Тюменской области выловил в Иртыше гигантскую 14-килограммовую щуку

Кадр: Максим Сидоренко / Сетевое издание «72.ру»

Житель Тюменской области выловил гигантскую рыбу, которая оказалась размером с четырехлетнего ребенка, и раскрыл секрет удачи. Об этом сообщает местный информационный портал 72.ru.

Счастливчиком оказался тюменец Максим Сидоренко. Ему удалось выловить огромную рыбу во время борьбы за «Кубок гидов и рыбаков» — неофициального турнира по ловле судаков и щук, проходящего без привязки к местности. Россиянин поймал 14-килограммовую щуку из Иртыша и смог занять первое место в турнирной таблицы. Однако сможет ли он удержать строку, будет известно лишь в ноябре, когда закончится состязание.

«Поймал щуку 119 сантиметров и весом 14,2 килограмма. Эта мамаша заставила меня понервничать. Вываживание было фееричным. Желаю каждому поймать рыбу своей мечты! Моя, кажется, исполнилась», — поделился эмоциями рыбак.

По его словам, он отпустил редкую рыбу, которой может быть около 50 лет обратно в Иртыш. Тюменец признался, что «мудрая щука» — не первый крупный улов в его практике. Он отметил, что секрет удачи заключается в большом опыте. Мужчина также намекнул, что следует учитывать все факторы: от места и времени ловли до оборудования и приманок.

Ранее рыбак из Новосибирска поймал в Сибири «речного оборотня» и показал ее фотографию. Большую рыбу ему удалось выловить из реки Ине. До этого российский рыбак поймал гигантскую рыбу весом почти 20 килограммов и с трудом вытащил ее на берег.

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      Варвара Кошечкина
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