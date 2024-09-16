Россиянин поймал гигантскую рыбу весом почти 20 килограммов и с трудом вытащил ее на берег

Житель Волгограда поймал 19-килограммового белого амура

Рыбак из российского региона поймал гигансткую рыбу весом почти 20 килограммов. Об этом сообщает портал «Волгоград онлайн».

Уточняется, что речь идет о жителе Волгограда Дмитрии Бирюкове, который рыбачил на реке Ахтуба с другом. Мужчина признался, что без помощи товарища, который тоже поначалу растерялся, не смог бы вытащить 19-килограммового белого амура на берег.

«Закармливал "пьяной" кукурузой, ловил тоже на нее. Минут 15-20 с ней боролся, и она оказалось на берегу. Хорошо, что товарищ был рядом, он помогал, без него не вытащил бы», — отметил россиянин и добавил, что это его первый пойманный амур.

Ранее в сентябре сахалинские рыбаки поймали на набережной города Невельска, расположенного на Сахалине, огромного осьминога. Авторы публикации в соцсетях отметили, что рыбаки хотели наловить рыбы, но такой улов превзошел все их ожидания.