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20:29, 24 сентября 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за хранение гранатомета и автоматов

В Ростове-на-Дону полиция задержала жителя за хранение гранатомета и автоматов

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ростове-на-Дону полицейские задержали 47-летнего жителя за незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Полицейские изъяли из дома мужчины и отправили на экспертизу два автомата Калашникова, подствольный гранатомет к автоматическому оружию, гранаты и около трех тысяч патронов, а также семь магазинов и другие составляющие оружия. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Городце у главы Земского собрания нашли целый арсенал, в том числе оружие XIX века.

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