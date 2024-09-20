В доме у российского чиновника обнаружен арсенал XIX века

В Городце у главы Земского собрания нашли арсенал, в том числе оружие XIX века

В Городце дома у главы Земского собрания Николая Полякова нашли арсенал, в том числе и оружие XIX века. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, у Полякова обнаружили 65 экземпляров огнестрельного и холодного оружия. Среди них был найден меч с надписью «От Дзержинска в день юбилея», а также кинжалы и мушкеты XIX века, винтовки и пулеметы. Чиновника подозревают в нарушении правил хранения коллекции. Отмечается, что глава Земского собрания называет себя спасателем и принимает от горожан то, что они хотели бы выбросить. Время от времени он передает исторические ценности и раритетные вещи в музеи.

Ранее сообщалось, что в Челябинске полицейские обнаружили в гараже у местного жителя крупный схрон с оружием и боеприпасами.