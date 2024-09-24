Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:19, 24 сентября 2024Ценности

Российская стилистка заявила о возвращении в моду одежды из 60-х

Стилист Щедина: мини-юбки и мужские костюмы в стиле 60-х стали трендом осени

Фото: Christian Vierig / Getty Images

Российская стилистка Мария Щедина заявила о возвращении в моду одежды из 1960-х годов осенью. Ее комментарий публикует WomanHit.

В текущем сезоне эксперт посоветовала обратить внимание на мини-юбки, в том числе из замши, кожи или шерсти, в сочетании с закрытым верхом и плотными колготками. Также популярными для женщин оказались мужские костюмы с приталенными пиджаками, расклешенными брюками и жилетами. Кроме того, в список трендов вошли принты с геометрическими узорами, наряды оттенка металлик и платья-трапеции.

По словам специалистки, появление данной эстетики было реакцией на тревожную социальную и политическую обстановку после Второй мировой войны. «Мода всегда отражает дух времени, и шестидесятые сейчас вновь становятся актуальными», — пояснила собеседница издания.

Ранее в сентябре сообщалось, что в моду также вернулись куртки, которые были популярны в 1970-х годах.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      Союзники Украины задумались о переговорах с Путиным. «План победы» Зеленского сочли «списком пожеланий»

      Популярный блогер описал прошлую работу словами «плясал в костюме Купидона в памперсе»

      Россиян предупредили об опасности воды из-под крана

      Ранее судимую россиянку осудят за похищение знакомой

      Мужчина пытался забраться в собственную квартиру с балкона и сорвался вниз

      «Калашников» представит испытанную в зоне СВО аптечку

      Россиянина задержали за хранение гранатомета и автоматов

      Молодым россиянам назвали пять тревожных признаков болезней сердца

      Названы самые часто посещаемые россиянами зарубежные города

      Расчленивший и залившей кислотой подругу россиянин отправился в СИЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше