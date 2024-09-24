Российская стилистка заявила о возвращении в моду одежды из 60-х

Стилист Щедина: мини-юбки и мужские костюмы в стиле 60-х стали трендом осени

Российская стилистка Мария Щедина заявила о возвращении в моду одежды из 1960-х годов осенью. Ее комментарий публикует WomanHit.

В текущем сезоне эксперт посоветовала обратить внимание на мини-юбки, в том числе из замши, кожи или шерсти, в сочетании с закрытым верхом и плотными колготками. Также популярными для женщин оказались мужские костюмы с приталенными пиджаками, расклешенными брюками и жилетами. Кроме того, в список трендов вошли принты с геометрическими узорами, наряды оттенка металлик и платья-трапеции.

По словам специалистки, появление данной эстетики было реакцией на тревожную социальную и политическую обстановку после Второй мировой войны. «Мода всегда отражает дух времени, и шестидесятые сейчас вновь становятся актуальными», — пояснила собеседница издания.

Ранее в сентябре сообщалось, что в моду также вернулись куртки, которые были популярны в 1970-х годах.