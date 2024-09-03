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17:45, 3 сентября 2024Ценности

Куртки из 70-х вернулись в моду

Vogue назвал замшевые куртки из 70-х и брюки с защипами модными вещами на осень

Фото: Kseniia Perminova / Shutterstock / Fotodom

Редакторы Vogue назвали необходимую модную одежду на осень 2024 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Фэшн-эксперты посоветовали включить в гардероб тренчи бежевого оттенка или цвета хаки, черные пальто и трикотажные кардиганы. Также в числе рекомендованных вещей хорошо скроенные джинсы, брюки с защипами, базовые белые рубашки и рубашки поло.

Кроме того, особенно актуальными в текущем сезоне оказались трикотажные платья и джинсовые макси-юбки. В то же время в моду вернулись замшевые куртки, которые были популярны в 1970-х годах. В данных изделиях, например, были замечены на публике американская манекенщица Эмили Ратаковски и британская модель и телеведущая Алекса Чанг.

В августе звездная стилистка Кристина Эрлих назвала вечно модную одежду на осень.

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      Алина Гостева
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