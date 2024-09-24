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12:04, 24 сентября 2024Россия

Российские студенты систематически избивали школьников ради развлечения

В Бурятии студенты избивали школьников младших классов ради развлечения

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В селе Сосново-Озерское в Бурятии студенты колледжа систематически избивали школьников младших классов ради развлечения. Об этом сообщили в республиканском управлении МВД России.

В ведомстве пояснили, что удалось установить всех участников инцидентов с нанесением побоев. Ими оказались учащиеся школ и студенты колледжа в возрасте от 15 до 17 лет. Всех их опросили в присутствии законных представителей.

Предварительно, нападения на младшеклассников произошли в период с 18 по 20 сентября. Мотивы несовершеннолетних преступников следователи не раскрыли.

В местных Telegram-каналах допустили, что студенты издевались над детьми от скуки. Как утверждает издание «Весь Улан-Удэ», родители некоторых хулиганов — влиятельные в республике люди.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае школьники жестоко избили сверстника из-за матерных слов.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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