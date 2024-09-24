Российские студенты систематически избивали школьников ради развлечения

В селе Сосново-Озерское в Бурятии студенты колледжа систематически избивали школьников младших классов ради развлечения. Об этом сообщили в республиканском управлении МВД России.
В ведомстве пояснили, что удалось установить всех участников инцидентов с нанесением побоев. Ими оказались учащиеся школ и студенты колледжа в возрасте от 15 до 17 лет. Всех их опросили в присутствии законных представителей.
Предварительно, нападения на младшеклассников произошли в период с 18 по 20 сентября. Мотивы несовершеннолетних преступников следователи не раскрыли.
В местных Telegram-каналах допустили, что студенты издевались над детьми от скуки. Как утверждает издание «Весь Улан-Удэ», родители некоторых хулиганов — влиятельные в республике люди.
Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае школьники жестоко избили сверстника из-за матерных слов.