Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:51, 24 сентября 2024Бывший СССР

Российские военные взорвали американский бронемобиль в зоне СВО

ВС РФ взорвали американский бронемобиль MaxxPro на торецком направлении
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России взорвали американский бронемобиль MaxxPro на торецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что разведывательно-штурмовая группа Российской армии установила минное заграждение на проезжей части, где ожидалось продвижение противника. В результате MaxxPro с живой силой внутри наехал на преграду и взорвался.

«В бронеавтомобиле двигалось не менее девяти человек, это те, кто выскочил из подбитой техники. Водитель не вылез. Те, кто выскочил, они далеко не ушли. Большая часть из них так и остались лежать в том секторе частном, в который они забежали, остальных зачистили», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российские десантники предотвратили попытку прорыва Вооруженных сил Украины вглубь Курской области. Военнослужащие из группировки войск «Север» поразили украинских бойцов вместе с техникой, выведя из строя и уничтожив два танка и четыре боевых бронированных машины «Козак».

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      СК раскрыл подробности дела об отравлении семьи в Красноярском крае. В организме умершей девочки не нашли дихлофос

      Истребители Су-35С прикрыли российскую авиацию в небе над Курской областью

      В МИД заявили о наличии поименного списка удерживаемых ВСУ россиян

      ПВО сбила беспилотник в российском регионе

      В деле экс-замглавы Минобороны Иванова предрекли появление новых эпизодов

      Дуров сообщил о раскрытии данных пользователей Telegram при судебном запросе

      Российские морпехи захватили западную технику в Курской области

      Алаудинов заявил о выведении российских бойцов из окружения в Курской области

      Виллу Зеленского в Италии сняли с продажи из-за отсутствия покупателя

      В Польше обвинили Германию в нарушении Шенгенского соглашения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше