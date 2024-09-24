Российские военные взорвали американский бронемобиль в зоне СВО

ВС РФ взорвали американский бронемобиль MaxxPro на торецком направлении

Вооруженные силы (ВС) России взорвали американский бронемобиль MaxxPro на торецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что разведывательно-штурмовая группа Российской армии установила минное заграждение на проезжей части, где ожидалось продвижение противника. В результате MaxxPro с живой силой внутри наехал на преграду и взорвался.

«В бронеавтомобиле двигалось не менее девяти человек, это те, кто выскочил из подбитой техники. Водитель не вылез. Те, кто выскочил, они далеко не ушли. Большая часть из них так и остались лежать в том секторе частном, в который они забежали, остальных зачистили», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российские десантники предотвратили попытку прорыва Вооруженных сил Украины вглубь Курской области. Военнослужащие из группировки войск «Север» поразили украинских бойцов вместе с техникой, выведя из строя и уничтожив два танка и четыре боевых бронированных машины «Козак».