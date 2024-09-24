Российский депутат сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся

Депутат гордумы Кушвы Потапов сбил на пешеходном переходе женщину и скрылся

В Свердловской области депутат гордумы Кушвы, начальник карьера Волковского горно-обогатительного комбината Михаил Потапов сбил на пешеходном переходе женщину и скрылся с места аварии. Об этом пишет E1.ru.

Как рассказали порталу в полиции города, 22 сентября 40-летний мужчина за рулем HAVAL F7 наехал на 39-летнюю россиянку, переходившую дорогу по зебре в районе улицы Строителей. Через полчаса уехавшего с места ДТП водителя нашли сотрудники ДПС. Экспертиза показала, что владелец иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель заявил, что был расстроен и выпил, когда уже находился дома. О сбитом пешеходе он якобы узнал уже от правоохранителей.

По информации издания, пострадавшая получила переломы и ушибы. Ее доставили в больницу. Медицинская оценка ее состояния не приводится.

То, что за рулем находился именно Потапов, E1 подтвердил глава Кушвы Михаил Слепухин. «Я с ним связался, он говорит, что даже не видел, когда ее столкнул, говорит: "Сейчас попытаюсь найти контакт с этой девушкой, компенсировать моральный ущерб", — сказал мэр. — Он сам не так давно пережил семейную трагедию, поэтому ему тяжело».

Слепухин также заверил, что «отмазывать никого не собирается». Потапов отказался отвечать на вопросы журналиста издания и заблокировал его в соцсетях.

Ранее десять человек пострадали в ДТП с участием депутата Ярославской областной думы Марины Степановой. По предварительной информации, женщина за рулем автомобиля TANK при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу автобусу ПАЗ, двигавшемуся по главной дороге, и въехала в него. Как стало известно, Степанова также получила травмы.