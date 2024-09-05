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19:13, 5 сентября 2024Россия

Число пострадавших в ДТП с автомобилем российского депутата выросло

В Рыбинске число пострадавших в ДТП с автомобилем депутата выросло

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Рыбинске число пострадавших в ДТП с автомобилем депутата Ярославской областной думы Марины Степановой выросло, пишут YarNews.

Как сообщили изданию в региональном министерстве здравоохранения, в больницу после аварии доставили 10 человек, из них семерых госпитализировали. В числе пострадавших оба водителя.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших, в числе которых и сама депутат — ее вместе с остальными пострадавшими госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля TANK при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу автобусу ПАЗ, двигавшемуся по главной дороге.

Сообщалось, что Степанова занимает должность заместителя председателя комитета облдумы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи. По данным Mash, за ней числится порядка 23 штрафов на 20 тысяч рублей за превышение скорости.

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      Елена Торубарова
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