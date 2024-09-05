Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:55, 5 сентября 2024Россия

Восемь человек пострадали в ДТП с российским депутатом

Mash: в Рыбинске восемь человек пострадали в ДТП с депутатом Степановой

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Рыбинске восемь человек пострадали в ДТП с депутатом Ярославской областной думы Мариной Степановой. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, предварительно, парламентарий за рулем Tank въехала в автобус ПАЗ, в котором находились пассажиры. Степанова также получила травмы. Ее вместе с остальными пострадавшими госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Степанова является заместителем председателя комитета облдумы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи. Как пишет канал, за женщиной числится порядка 23 штрафов на 20 тысяч рублей за превышение скорости.

К посту также приложены фото, на которых видно, что у иномарки повреждена передняя часть.

Факт аварии подтвердил помощник Степановой в беседе с порталом Yarnews. По его словам, серьезных травм женщина не получила.

Ранее в подмосковной деревне Обушково попал в ДТП депутат Госдумы Алексей Езубов. Как стало известно, парламентарий за рулем Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с Land Rover Discovery. Комментируя происшествие, политик заявил, что причиной аварии стало резкое ухудшение его самочувствия.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Армия России уничтожила бункер с командирами ВСУ под Житомиром

      Канадский хоккеист рассказал о жизни в Хабаровске

      Минобороны России объявило об ударе по базе иностранных наемников ВСУ

      Путин не понял отказ Германии от «Северного потока-2»

      Путин поставил Грефа в один ряд с Чеховым и Толстым

      В российской школе рухнул потолок

      Путин рассказал о докладах Минобороны о ситуации в зоне СВО

      Лидеру Pink Floyd предложили получить гражданство России

      Армия России взяла под контроль Заветное

      Путин задумался о нахождении инопланетян во власти на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше