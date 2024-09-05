Восемь человек пострадали в ДТП с российским депутатом

Mash: в Рыбинске восемь человек пострадали в ДТП с депутатом Степановой

В Рыбинске восемь человек пострадали в ДТП с депутатом Ярославской областной думы Мариной Степановой. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, предварительно, парламентарий за рулем Tank въехала в автобус ПАЗ, в котором находились пассажиры. Степанова также получила травмы. Ее вместе с остальными пострадавшими госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Степанова является заместителем председателя комитета облдумы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи. Как пишет канал, за женщиной числится порядка 23 штрафов на 20 тысяч рублей за превышение скорости.

К посту также приложены фото, на которых видно, что у иномарки повреждена передняя часть.

Факт аварии подтвердил помощник Степановой в беседе с порталом Yarnews. По его словам, серьезных травм женщина не получила.

Ранее в подмосковной деревне Обушково попал в ДТП депутат Госдумы Алексей Езубов. Как стало известно, парламентарий за рулем Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с Land Rover Discovery. Комментируя происшествие, политик заявил, что причиной аварии стало резкое ухудшение его самочувствия.